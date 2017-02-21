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Buradasınız : » » ByLock kullanıcısı 13 öğretmen gözaltına alındı

ByLock kullanıcısı 13 öğretmen gözaltına alındı

Niğde'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 öğretmen gözaltına alındı.

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ByLock kullanıcısı 13 öğretmen gözaltına alındı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 öğretmen gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 13 öğretmen gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Niğde merkezli operasyonda 5 kişi adliyeye sevk edildi

Öte yandan, Niğde merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde merkezli Ankara, Adana ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan avukatlar H.A, H.A.K, Y.Ü, O.Y. ve K.C. adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli 4 ilde 18 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen ve aralarında avukatların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. AA

Etiketler: Niğde, fetö, bylock
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