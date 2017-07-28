  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'ByLock' kullanıcısı 13 kişi tutuklandı

'ByLock' kullanıcısı 13 kişi tutuklandı

Sakarya'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

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ByLock kullanıcısı 13 kişi tutuklandı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen 13 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, "ByLock"u kullandığı iddia edilen çeşitli meslek gruplarından 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "ByLock" kullandığı iddia edilen 13 zanlı yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. 

Etiketler: sakarya, fetö, bylock
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