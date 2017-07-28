'ByLock' kullanıcısı 13 kişi tutuklandı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen 13 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, "ByLock"u kullandığı iddia edilen çeşitli meslek gruplarından 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "ByLock" kullandığı iddia edilen 13 zanlı yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.