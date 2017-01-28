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Buradasınız : » » 'ByLock' kullanıcısı 12 kişi tutuklandı

'ByLock' kullanıcısı 12 kişi tutuklandı

Karaman merkezli 8 ilde sürdürülen soruşturma kapsamında, 12 kişi tutuklandı.

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ByLock kullanıcısı 12 kişi tutuklandı

Karaman merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan 15 emniyet mensubundan 12'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve ByLock kullandıkları öne sürülen, aralarında öğretmen, polis ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Karaman, Konya, Mersin, Ankara, Antalya, Çankırı, Diyarbakır ve Uşak'ta 24 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 kişi gözaltına alınmıştı. 26 Ocak'ta adliyeye sevk edilen 9 emniyet mensubu ve 5 muvazzaf asker tutuklanmıştı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişi aranıyor. AA

Etiketler: Karaman, fetö
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