'ByLock' kullanıcısı 10 kişi tutuklandı

Mardin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli Ankara, Erzurum ve Gaziantep'te 5 Temmuz'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilen kamu personelinin de bulunduğu 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 16'sı adliye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yusuf K, Veysel Ü, Nasrettin B, Cemanur K, Ali U, Aycan Ö, Mehmet Sait A, Bilal U, Levent D. ve Mehmet T. tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

