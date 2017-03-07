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Buradasınız : » » ByLock kullanıcısı 10 kişi gözaltına alındı

ByLock kullanıcısı 10 kişi gözaltına alındı

Niğde'de, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

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ByLock kullanıcısı 10 kişi gözaltına alındı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddia edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonda 10 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA

Etiketler: Niğde, fetö, bylock
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