"ByLock" kullandığı tespit edilen 7 asker gözaltına alındı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen 7 asker, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen astsubay ve uzman çavuşluktan ihraç edilen 7 asker, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.