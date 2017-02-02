  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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'ByLock' kullandığı iddia edilen başsavcı gözaltına alındı

HSYK 2. Dairesince, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla dün açığa alınan Karabük'ün Safranbolu ilçesi başsavcısı gözaltına alındı.

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ByLock kullandığı iddia edilen başsavcı gözaltına alındı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesince, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla dün açığa alınan Karabük'ün Safranbolu ilçesi başsavcısı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün HSYK 2. Dairesi tarafından yürütülen soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılan Safranbolu ilçesi başsavcısı A.Z.G, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla Ankara, Bursa, Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcıyı dün açığa almıştı. AA

Etiketler: Karabük, safranbolu ilçesi başsavcısı, HSYK, fetö soruşturması, bylock, Emniyet müdürlüğü
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