ByLock kullandığı belirlenen sanığa 6 yıl hapis cezası verildi

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Meşide Çelik ile avukatı katıldı. Savunma için söz alan sanık Çelik, çalıştığı yerin örgütle bağlantılı olduğunu bilmediğini söyledi. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı yönündeki iddiaları ise kabul etmeyen sanık o dönemde telefonunu kaybettiğini iddia etti.

Mahkeme Başkanı, "HTS raporunda, telefonunu kaybettiğini söylediğin tarihten sonra ailenle yaptığın görüşmelerin var. Bu nasıl oluyor?" diye sorunca sanık Çelik, telefonunu kaybettiğini yineledi.

Mahkeme Başkanı'nın Gaziantep'te nerede oturduğunu sorması üzerine Çelik, Değirmiçem Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, sanığın telefonunun da hep bu mevkiden sinyal verdiğini kaydetti.

Sanık Çelik, telefonunu bu semtte kaybettiğini, cihazı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

Mahkeme savcısı sanığın ByLock'u kullandığının belirlendiğini, kullanıcı adının "papatya" olduğunu, programda ekli olan kişilerin de sanığı ''Meşide'' adıyla eklediklerini belirterek, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Başkanı sanığa, "Son olarak soruyorum, etkin pişmanlık kapsamında anlatmak istediğin bir şey var mı?" sorusunu yöneltti.

Sanık Çelik, terör örgütüyle bağlantısı olmadığını belirterek beraatını istedi.

Mahkemeye heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA