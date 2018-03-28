ByLock kullandığı belirlenen eski doktora ev hapsi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, daha önce kapatılan okulda görev yapan Turgay N. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilen doktor Büşra H.'ye de ev hapsi verildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkez olmak üzere Kırıkkale ve Ordu'nun Ünye ilçesinde 23 Mart'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen kamu görevlisi ve örgüte destek veren kurum çalışanlarından oluşan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA