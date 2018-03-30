ByLock kullanan eski öğretmene hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Aydın Geçgin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Geçgin, savunmasında hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti.

Polislere yönelik sohbet toplantıları düzenlemediğini ve kimseye ByLock veya Eagle programlarını yüklemediğini öne süren Geçgin, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Aydın Geçgin'i 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA