  • 30 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.955
    EURO 4.874
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ByLock kullanan eski öğretmene hapis cezası

ByLock kullanan eski öğretmene hapis cezası

Adana'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski öğretmene "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ByLock kullanan eski öğretmene hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Aydın Geçgin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Geçgin, savunmasında hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti.

Polislere yönelik sohbet toplantıları düzenlemediğini ve kimseye ByLock veya Eagle programlarını yüklemediğini öne süren Geçgin, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Aydın Geçgin'i 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, eski öğretmen, bylock, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER