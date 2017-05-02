ByLock kullanan 92 eski polis hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 80'i tutuklu 12'si firari 92 sanık polisin yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumlarının karşısındaki binada yapılan duruşmada, 79 tutuklu sanık ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapılıyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80'i tutuklu 12'si firari 92 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.