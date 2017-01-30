  • 30 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.787
    EURO 4.052
  • BIST 86237.54
    ALTIN 145.574
Buradasınız : » » ByLock kullanan 6 KARDEMİR çalışanı tutuklandı

ByLock kullanan 6 KARDEMİR çalışanı tutuklandı

Karabük'te düzenlenen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock"u kullandığı tespit edilen 6 KARDEMİR çalışanı tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ByLock kullanan 6 KARDEMİR çalışanı tutuklandı
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
 
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanları V.K, A.E, U.B, F.Ö, L.T, S.E, Ö.L ile E.Ö ve F.E isimli kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Karabük Adliyesi'ne getirildi.
 
Soruşturmayı yürüten savcı, V.K, U.B, L.T, Ö.L, E.Ö ve F.E'yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ederken A.E, S.E ve F.Ö'ü serbest bıraktı.
 
Mahkemeye çıkartılan ve örgütün gizli haberleşme sistemi "Bylock"u kullandığı tespit edilen 6 şüpheli, tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
 
24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda bir süre önce açığa alındığı öğrenilen emniyet müdür yardımcısı M.K, komiser İ.Y ve komiser yardımcısı M.Ç, ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları çalışanları V.K, A.E, U.B, F.Ö, L.T, S.E, Ö.L ile E.Ö ve F.E isimli kişiler gözaltına alınmıştı. 27 Ocak'ta "Bylock"u kullandığı tespit edilen emniyet mensupları M.K ve İ.Y tutuklanırken, M.Ç ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. AA
 
Etiketler: Karabük, fetö, tutuklama, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER