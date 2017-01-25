'ByLock' kullanan 5 kişi tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen akademisyenlerden N.Y, R.K, H.F, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevinden ihraç edilen cezaevi idare memuru E.Ç. ile adliye zabıt katibi B.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.