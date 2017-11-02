'ByLock' kullanan 40 eski polise tutuklama kararı verildi

Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan çeşitli rütbelere mensup emniyet görevlisi 67'si tutuklu 145 sanığın yargılandığı davada, terör örgütünün şifreli haberleşme programları "ByLock" kullandığı tespit edilen 40 sanığın tutuklanması kararlaştırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemede savunması alınan tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi. "ByLock" programını kullanmadıklarını ifade eden sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Duruşmada savunmasını veren tutuksuz sanık Tuğba K, "ByLock" programının cep telefonuna yüklendiğini ve bu program üzerinden herhangi bir görüşme, dosya alımı ve mesajlaşma yapmadığını belirterek, ''ByLock programında sadece bir kişiyi ekledim. Kimseye bu programı tavsiye etmedim. Sadece tesadüfle indirdim. Meslek hayatım boyunca 4 adet taltif aldım. Bilmeden talihsiz bir şekilde bu programı indirdiğim için terör örgütü üyesi olarak görülmeyi istemiyorum. Beraatimi talep ediyorum.'' şeklinde konuştu.

Daha sonra Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı, mahkemeye gelen belgelerde "ByLock" kullanıcısı ve "ByLock" yazışmaları tespit edilen 51 tutuksuz sanığın, Yargıtay 16. Ceza dairesinin ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun emsal niteliğindeki "ByLock" kararını nazara alarak sanıkların tutuklanması yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 40 sanığın ise tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme sonrası duruşma salonunda bulunan Cengiz D, Hacı Y, Mahmut Erdal E, Mehmet Ö, Mustafa E, Turgay S, ve Zeki A. tutuklanırken, tutuksuz sanıklar Abdurrahman Ö, Ali A, Ali C, Aydın Ö, Bayram Ü, Bekir Ç, Beşir K, Celal G, Fahri K, Fahri U, Fazıl U, Hüseyin K, Kemal G, Mehmet İ, Mehmet P, Mehmet İ, Metin Y, Muhammed Y, Murat C, Murat K, Mustafa Ç, Mustafa Deniz A, Nuri Y, Osman Ş, Sayim B, Serdar Ö, Şafkı O, Ümit K, Veli K, Yakup T, Yusuf G, Yüksel Y, ve Zeynel T. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarıldı.

Kaynak: AA