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"ByLock" kullanan 17 emniyet mensubu gözaltına alındı

Mersin'de, FETÖ/PDY operasyonunda 17 emniyet mensubu gözaltına alındı.

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&quot;ByLock&quot; kullanan 17 emniyet mensubu gözaltına alındı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 emniyet mensubu gözaltına alındı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen emniyet personelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında gözaltına alınan aralarında çeşitli rütbelerde polislerin de bulunduğu 17 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. AA

Etiketler: fetö, Mersin, bylock kullanıcısı
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