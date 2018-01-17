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ByLock davasında 33 polis tahliye edildi

ByLock programını kullandıkları iddia edilen 144 polisin yargılandığı davada, mahkeme, 33 sanığın tahliyesine karar verdi.

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ByLock davasında 33 polis tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 144 polisin yargılandığı dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Alibey Spor Salonu’nda görüldü. 

Duruşmaya 84 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Beyanları alınan sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, bir kısım sanıklar yönünden BTK’ya yazılan yazıların cevabının beklenmesine ve yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanmasının beklenmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 33 tutuklu sanığın BTK’dan gelen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından analizi yapılan kayıtlar ışığında tutuklu bulundukları suçtan tahliyelerine karar verdi. 

Haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti. Tutuklu 54 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 11 Nisan’a erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, bylock
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