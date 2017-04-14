"ByLock" davasında 2 tahliye, 1 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 4'ü doktor 17 askerin, "terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 2 tutuklu sanığın tahliyesine, bir tutuksuz sanığın tutuklanmasına ve bir sanık hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık ve sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 5 Nisan tarihli ByLock listesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 5 Nisan tarihli yazısına göre, tutuklu sanıklardan Olcay Kaçar ve Halit Şeyhoğlu adının "ByLock" kullanıcısı olarak listede belirtilmediğini dikkate alan heyet, lehlerine değişen delil durumu nedeniyle bu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Sanıklar Kaçar ve Şeyhoğlu hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıklar Harun Aydın, Hüznü Yıldız, Muharrem Özgür, Onur Altıntaş, Ümit Kara, Onur Çırpıcı, Osman Erol ve Seçkin Çetin'in, suçları işlediklerine dair somut deliller bulunması, delillerin tam olarak toplanmaması ve tutuklamanın ölçülü sayılacağı gerekçeleriyle bu hallerinin devamını kararlaştırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 5 Nisan'da gelen yazıya göre tutuksuz sanıklardan doktor İsmail Cömertoğlu'nun da 2 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla "ByLock" kullandığının tespit edildiğini aktaran heyet, aleyhine değişen delil durumu, kaçma şüphesi ve kuvvetli suç şüphesi gerekçeleriyle Cömertoğlu'nun tutuklanmasını karara bağladı.

Aynı yazıda tutuksuz sanıklardan Yunus Sonuç'un 14 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla "ByLock" kullandığının tespit edildiğine dikkati çeken heyet, duruşmaya gelmeyen sanıkla ilgili tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

Duruşmaya katılan ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan Cömertoğlu, duruşmada eşiyle vedalaştıktan sonra tutuklanma işlemleri yapılmak üzere emniyet görevlilerince adliyenin polis merkezine götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, "ByLock" kullandıkları tespit edilen 17 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl altışar aydan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AA