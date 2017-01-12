BYEGM’den dört dilde 'Türkiye 2016' kitabı

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016 yılında yaşanan önemli olaylar "Türkiye 2016" isimli kitapta toplanarak, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça olarak basıldı.

Kitapta, gün gün Türkiye ve dünyanın gündemine oturan olaylar fotoğraflar ile sunuldu. Siyasetin yanı sıra spor, sanat ve bilim alanında yaşanan gelişmeler de kitapta geniş buldu.

Kitapta, 15 Temmuz darbe girişimine 15 sayfa yer verildi.

Kitap, Türkiye’de bulunan medya kuruluşlarının yöneticileri ile yerleşik yabancı basın mensuplarına gönderildi.

Açıklamada, "Yurt dışında bulunan temsilcilikler ile yabancı medya kuruluşlarına da iletilecek olan kitap aracılığı ile Türkiye’de 2016 yılına damgasını vuran olaylara ilişkin haberler muhataplarına iletilmiş olacak. Büyük bir özen ile hazırlanan kitap, kaynak kitap olma niteliğinde." ifadelerine yer verildi. AA