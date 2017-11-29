  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Buzul Dağı'ndaki Mehmetçik'e ziyaret

Buzul Dağı'ndaki Mehmetçik'e ziyaret

Hakkari Emniyet Müdürü Dilberoğlu, PKK'lı teröristlerden temizlenen Buzul Dağı bölgesindeki üs bölgelerini ziyaret etti.

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Buzul Dağındaki Mehmetçike ziyaret

Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, güvenlik güçlerince teröristlerden temizlenen Buzul Dağı bölgesindeki güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Dilberoğlu, temmuz ayında Jandarma ve Polis Özel Harekat Timlerinin ortak operasyonu ile teröristlerden temizlenen, daha sonra Jandarma Özel Harekat Timleri ve güvenlik korucuları ile tutulan Yüksekova Buzul Dağı bölgesindeki 3 bin 256 rakımlı Varkavik Tepe ve bazı askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Güvenlik güçleri ile sohbet eden Dilberoğlu, emniyet müdürlüğü olarak her zaman askerin yanında olduklarını ve terörle mücadelede gereken her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

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