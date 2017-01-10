Buzlanmaya karşı 'deniz suyu' önlemi

Yalova'nın Çınarcık Belediyesi, hafta sonu başlayan kar yağışının ardından cadde ve sokaklardaki buzlanmayı deniz suyu ile önlemeye çalışıyor.

Son yılların en yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde kar kalınlığının 80 santimetreye ulaşması üzerine belediye ekipleri, deniz kıyısında olmanın avantajını kullandı.

Vidanjör ile denizden su çeken belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda oluşan buzlanmayı deniz suyu dökerek önlemeye çalıştı.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyu kullanarak yollardaki buzların hızlı çözülmesini sağladıklarını ve böylece tuz kullanım oranının düştüğünü belirtti.

Yaklaşık 30 yıldır ilk kez bölgelerinde bu kadar yoğun kar yağışı olduğunu dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"İlçemizde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 150 ton civarında tuz harcadık. 4 kar küreme aracımızla fen işlerimiz ortalama 20 kişilik ekiple Çınarcık’ta buzlanma ve karın yolları kapatmasına karşı çalışma sürdürdüler. Burada deniz kenarında olduğumuz için özellikle deniz suyundan faydalanıyoruz. Çok önemli çünkü deniz suyu tuzlu olduğu için yollarımızı deniz suyu ile açıyoruz. Çok hızlı çözülme oluşuyor. Bu bize çok katkı sağladı. Tuz kullanım oranımızı düşürdü. Deniz kıyısında bulunan il ve ilçelerin belediye başkanları da bu metodu kullanabilirler ve çok faydalı olduğunu göreceklerdir. Hiçbir problem yaşamıyoruz."

Kurt, deniz suyu kullanmalarının belediyeye ek bir maliyet getirmediğini sözlerine ekledi.