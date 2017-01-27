Buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Samsun yönüne gitmekte olan Hamza Yıldırım (64) yönetimindeki 55 EA 882 plakalı tır, TOKİ kavşağı mevkisinde kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yolun karşısına geçti. Yine aynı yönde seyreden Burhan Güngör (29) yönetimindeki 08 K 6929 plakalı tır buzlanma nedeniyle kayarak yolu kapattı.

Kazalarda yaralanan araç sürücüleri Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Samsun istikametine tamamen kapanan D-100 karayolu trafik akışı 2 saat boyunca ilçe merkezinden verilirken kısmen kapanan İstanbul istikametine de kontrollü olarak verildi.