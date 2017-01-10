  • 10 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.783
    EURO 4.01
  • BIST 77268.71
    ALTIN 143.947
Buradasınız : » » Buzlanma nedeniye 4 araç birbirine girdi

Buzlanma nedeniye 4 araç birbirine girdi

Şanlıurfa'da; TIR, yolcu otobüsü, kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Buzlanma nedeniye 4 araç birbirine girdi

Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde, yoldaki buzlanma ve sis nedeniyle hafif ticari araç, yolda duran TIR'a, daha sonra seyir halindeki yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, önündeki kamyona çarparak durabildi.

Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Etiketler: zincirleme kaza, şanlıurfa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER