Buzlanma nedeniye 4 araç birbirine girdi

Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde, yoldaki buzlanma ve sis nedeniyle hafif ticari araç, yolda duran TIR'a, daha sonra seyir halindeki yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, önündeki kamyona çarparak durabildi.
Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.