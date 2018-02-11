  • 11 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.823
    EURO 4.679
  • BIST 113590.27
    ALTIN 161.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Buzla kaplanan Çıldır Gölü ziyaretçi akınına uğradı

Buzla kaplanan Çıldır Gölü ziyaretçi akınına uğradı

Kars-Ardahan arasında yer alan ve bugünlerde tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Buzla kaplanan Çıldır Gölü ziyaretçi akınına uğradı

Kış aylarında yüzeyi tamamen buz tuttuğu için yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü, hafta sonunu fırsat bilen çok sayıda kişinin uğrak yeri haline geldi.

Şu sıralar yüzeyi tamamen buzla kaplı olduğu için farklı bir güzellik sunan bin 959 rakımlı göle gelen ziyaretçiler, buz üstünde yürüyüp atlı kızaklara binmenin keyfini çıkardı.

Göl yüzeyinde atlı kızakla gezinti keyfinin ardından göl kenarındaki Kütük Ev'de dinlenen ziyaretçiler, mesire alanında mangal yaktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde de hafta sonunu değerlendiren kayak tutkunları kayak, kızak ve snowboard keyfi yaşadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kars, Çıldır Gölü, Ardahan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER