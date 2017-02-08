  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buz kütlesi faciaya yol açıyordu

Muş'ta buz kütlesinin, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırıma kimse yokken düşmesi üzerine faciadan dönüldü.

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Buz kütlesi faciaya yol açıyordu

Muş'ta, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde oluşan 1 metre uzunluğunda 3 metre genişliğindeki buz kütlesinin, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırıma kimse yokken düşmesi üzerine faciadan dönüldü.

İstasyon Caddesi Muş Valiliği karşısındaki bir AVM'nin dış cephesinde oluşan buz kütlesi, vatandaşların kaldırımdan geçtiği sırada binadan koparak kaldırımın ortasına düştü.

Olay sırasında kaldırımdan geçen kimse olmaması bir faciayı önlerken, binanın yakınındaki elektrik trafosu düşen buz kütlesinden büyük zarar gördü.

İş yerinde bulunan vatandaşlardan Ekrem Bozkurt, yaptığı açıklamada, olay yaşandığı sırada büyük bir gürültü duyduklarını ve kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

Bozkurt, "Dışarı çıktığımızda kaldırımın ortasında kocaman bir buz kütlesi gördük. Buz kütlesinin kimsenin üzerine düşmemesi sevindirici. Şayet buz kütlesi trafonun üzerine düşmeseydi hem insanlar hem de araçlar zarar görecekti. Can ve mal kaybının yaşanmaması bir mucize." diye konuştu.

Olay yerine gelen Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri trafoda büyük hasar oluştuğunu belirterek, hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi. AA

Etiketler: Muş, buz kütlesi, elektrik trafosu
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