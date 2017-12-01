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Büyükerşen'e saldırı davasında tahliye

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıkların tahliyesine karar verildi.

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Büyükerşene saldırı davasında tahliye

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı davasıyla ilgili duruşma, Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Mahfuz Banlı, Yunus Emre Aksoy ve Yunus Mehmetoğlu ile tutuksuz yargılanan Aydın T. ve avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, duruşmada, iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

Ne olmuştu?

Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, 29 Temmuz'da iş yeri sahibiyle tartışma yaşamıştı. Tartışma devam ettiği sırada iş yeri sahibinin yanında bulunan kişi, silahını çıkarıp Büyükerşen'i darbetmeye çalışmış, etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen, yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezi'ne götürülmüştü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Mahfuz Banlı, Yunus Emre Aksoy ve Yunus Mehmetoğlu tutuklanmış, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA

Etiketler: Yılmaz Büyükerşen, saldırı, eskişehir
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