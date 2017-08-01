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Büyükerşen'e saldıranlardan 3'ü tutuklandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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Büyükerşene saldıranlardan 3ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Temmuz'daki saldırı girişiminin zanlıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Mahfuz Banlı, Mustafa Ç, Yunus Emre Aksoy, Aydın T. ve Yunus Mehmetoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Banlı, Aksoy ve Mehmetoğlu tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, iş yeri sahibiyle tartışma yaşamıştı. Tartışma devam ettiği sırada iş yeri sahibinin yanında bulunan kişi, silahını çıkarıp Büyükerşen'i darbetmeye çalışmış, etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen, yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezi'ne götürülmüştü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Etiketler: eskişehir, Yılmaz Büyükerşen, saldırı
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