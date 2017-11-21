Büyükelçiler sıra gecesinde eğlendi

AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger başkanlığındaki büyükelçi heyeti, kentteki bir otelin mağaradan oluşturulan özel salonunda Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onurlarına verilen sıra gecesine katıldı.

Heyete ilk etapta İngilizce olarak sıra gecesi kültürü hakkında tercümanlar bilgi verdi.

Daha sonra yöresel türkülerin sıra gecesi ekibi tarafından seslendirildiği etkinlikte, büyükelçilerden bazıları türküler eşliğinde halay çekti. Büyükelçilere, yöresel yemekler ve çiğ köfte ikram edildi.

Mekana hayran kaldılar

Delegasyon Başkanı Berger, organizasyon için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

Organizasyonun düzenlendiği mekana hayran kaldıklarını ifade eden Berger, "Bizi bu kadar muhteşem bir yerde misafir ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yarın bu kenti yakından tanıyabilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hem modern bir kent göreceğiz hem de binlerce yıllık geçmişe yolculuk yapabileceğimiz bir kent görebileceğiz. Bu akşam için bir kez daha size teşekkür ediyorum." dedi.

Şanlıurfa Valisi Erin de büyükelçileri kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA