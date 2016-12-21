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Büyükelçi soruşturmasına 120 kişilik ekip

Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinde görevli 120 kişilik ekip görevlendirildi.

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Büyükelçi soruşturmasına 120 kişilik ekip

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğünde yetkililerle görüştü.

Rus heyet, güne Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerini ziyaret ederek başladı. Söğütözü'ndeki emniyet binasına saat 10.30'da gelen heyet, 2 saat 15 dakika süreyle Türk muhataplarıyla bilgi alışverişinde bulundu.

Öte yandan, silahlı saldırı soruşturması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinde görevli 120 kişilik ekibin görevlendirildiği öğrenildi.

Aralarında tercümanların da bulunduğu heyet, hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek.

Etiketler: rus büyükelçinin öldürülmesi, rus büyükelçi soruşturma
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