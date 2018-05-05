Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı oldu

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) bazı birimlerinde görev yapacak isimler belirlendi.

Yapılan seçim sonucunda, 54 ülkeden 28'inin oyunu alan Türkiye'nin adayı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İİT'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirildi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdoğ'dan tebrik

Toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim sonuçlarının bildirilmesinin ardından Kulaklıkaya'yı tebrik etti.

Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonucunun Türkiye'nin gücünün yansıması ve başarısı olduğunu vurguladı. Kulaklıkaya'nın başarılı bir büyükelçi olduğunu belirten Bozdağ, Kulaklıkaya'nın Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğini bildirdi.

İİT Genel Sekreter Yardımcılığı'na seçilen Kulaklıkaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete güvenlerinden dolayı teşekkür etti.

Kulaklıkaya, İİT'de önemli bir göreve seçilmekten mutluluk duyduğunu vurgulayarak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kulaklıkaya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan, yapılan açıklamada, 5-6 Mayıs'ta Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen İİT 45. Dışişleri Bakanları Konseyi'nde Büyükelçi Kulaklıkaya'nın, İİT İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevine üye ülkelerin çoğunluğunun oyuyla seçildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Büyükelçi Kulaklıkaya'nın bu göreve seçilmesi, İİT üyesi ülkelerin halen zirve dönem başkanlığını yürütmekte olan ülkemize duydukları güvenlerinin ve teşkilatın reformu yolundaki gayretlerimize verdikleri önemin göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA