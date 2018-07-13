Büyükelçi Civaner: FETÖ, kritik kurumlara sızma amacından vazgeçmemiştir

Dakar İslam Enstitüsü konferans salonunda Türkiye Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'in ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında darbe girişiminde şehit düşenleri anıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, konuklara kanlı darbe girişimi ve sonrasında yaşananları anlatan görüntü ve videolar gösterildi.

Programda bir konuşma yapan Büyükelçi Civaner, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'nin maruz kaldığı en kanlı terör eylemi olduğunu belirtti.

"Türk halkı, tek yürek olarak büyük bir cesaretle darbecilerin karşısına çıktı, tankların önünde durdu, devlet kurumlarının ele geçirilmesini engellemek için vücudunu siper etti. Türk halkı darbelere demokrasi dışı müdahalelere izin vermeyeceğini ortaya koydu, Türkiye'nin geleceğine silahlı grupların değil millet iradesinin şekil vereceğini ispat etti." ifadelerini kullanan Civaner, 15 Temmuz FETÖ'nün işlediği en hain ve en kanlı cürüm olsa da buzdağının görünen yüzü olduğunu kaydetti.

"FETÖ, 15 Temmuz'dan sonra dahi kritik kurumlara sızma amacından vazgeçmemiştir, her an uyanık kalmamız gereklidir." diyen Civaner, örgütün yabancı ülkelerdeki uzantılarıyla mücadelede de son 2 yılda bazı başarılar kazanıldığına değindi.

Gine Bisau'da bulunan FETÖ'ye ait bir okulun kapatıldığını ve Maarif Vakfı'na devir işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Civaner, okulun eylül ayında başlayacak yeni eğitim döneminde Maarif Vakfı bünyesinde kapılarını açacağı bilgisini de paylaştı.

Kaynak: AA