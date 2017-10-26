Büyükelçi atamaları Resmi Gazetede yayımlandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Dışişleri Bakanlığının 18 Eylül'deki yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca hazırlanan Büyükelçi Atamaları Hakkında Kararlara yer verildi.

Buna göre, 22 Eylül'deki Bakanlar Kurulu kararı ile Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emine Birnur Fertekligil, Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç (Japonya), Stockholm Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen (İsveç), Brüksel Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay (Belçika), Kuveyt Büyükelçisi Salih Murat Tamer, Bogota Büyükelçisi Engin Yürür (Kolombiya), Guatemala Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin (Pakistan), Karakas Büyükelçisi Şule Öztunç (Venezuela), Manama Büyükelçisi Hatun Demirer (Bahreyn), Kito Büyükelçisi Korkut Güngen (Ekvator), Windhoek Büyükelçisi Deniz Çakar (Namibya), Pekin Büyükelçisi Ali Murat Ersoy (Çin), Antananarivo Büyükelçisi Volkan Türk Vural (Madagaskar), Harare Büyükelçisi Kadir Hidayet Eriş (Zimbabve), Kabil Büyükelçisi Ali Sait Akın (Afganistan) ve Encemine Büyükelçisi Serdar Cengiz (Çad) merkeze alındı.

Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Şerife Serap Özcoşkun Bolivya nezdinde Büyükelçiliğe, Hasan Murat Mercan Tokyo Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Genel Müdür Hakkı Emre Yunt Stockholm Büyükelçiliğine, Gürcistan-Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü Brüksel Büyükelçiliğine, Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Ece Öztürk Çil Bogota Büyükelçiliğine, Bulgaristan-Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe Guatemala Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Genel Müdür Hasan Ulusoy Sofya Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı İhsan Mustafa Yurdakul İslamabad Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Genel Müdür Şevki Mütevellioğlu Karakas Büyükelçiliğine, Büyükelçi Kemal Demirciler Manama Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Hatice Oya Tunga Çağlı Kito Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Berin Makbule Tulun Windhoek Büyükelçiliğine, Abdülkadir Emin Önen Pekin Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Metin Hüsrev Ünler Antananarivo Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kıvanç Harare Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Ertuğrul Kabil Büyükelçiliğine, Hindistan-Mumbai Başkonsolosu Erdal Sabri Ergen Encemine Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Didem Ela Görkem Gökçe Dominik Cumhuriyeti-Santo Domingo Büyükelçiliğine, Tokyo Büyükelçiliği Elçi, Müsteşarı Deha Erpek Sierra Leone nezdinde Büyükelçiliğe, Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün ise BM Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi olarak atandı.

Kaynak: AA