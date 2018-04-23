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Buradasınız : » » Büyükçekmece'de kimyasal atık madde dökülmesi olayında 2 gözaltı

Büyükçekmece'de kimyasal atık madde dökülmesi olayında 2 gözaltı

Büyükçekmece'de göl havzasına kimyasal atık dökülmesi olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kimyasal Maddenin, Demir2 Sülfüt ve Heptohidrot maddesi olduğu tespit edildi.

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Büyükçekmecede kimyasal atık madde dökülmesi olayında 2 gözaltı

19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç yolu kenarında göl havzasında dün, kimliği belirsiz kişilerce kimyasal madde döküldüğü ortaya çıkarıldı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucunda, kimyasal maddenin Esenyurt'ta bulunan bir tekstil firmasından bir hafriyat kamyonuna yüklenerek getirilip olay yerine döküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine sözkonusu hafriyat kamyonunun şoförü ile yüklemeyi yapan kepçe operatörü yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada, kimyasal maddenin Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelmesinde, Demir2 Sülfüt ve Heptohidrot maddesi olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

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