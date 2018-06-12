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Büyükada'daki "Fayton Park" havadan görüntülendi

Büyükada'da atların kaldığı 140 ahırdan oluşan "Fayton Park" havadan görüntülendi. Görüntülerde atların temiz bir ortamda bakımının yapıldığı ve özgürce dolaştığı görülüyor.

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İstanbul’da adalardaki atların durumu çok kez tartışmalara konu olmuştu.

Büyükada'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 140 ahırdan oluşan Fayton Park havadan görüntülendi.

Görüntülerde, ucu bucağı gözükmeyen ahırlar arasında atların faytonlara sürülmedikleri zaman özgürce dolaşabildiği görüldü. Annesinin yanından ayrılmak istemeyen küçük bir tay da göze çarptı.

Ahırda çalışan işçiler ahırın temizliğini yaparken, adalardaki at ahırlarından günlük ortalama 7 ton gübre tasfiye ediliyor. Bu şekilde çevre kirliliğine sebep olan görüntü ortadan kaldırılıyor, adalardaki kötü kokunun da önüne geçilmeye çalışılıyor. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: İstanbul, Fayton Park, Büyükada, adalar
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