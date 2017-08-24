  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.485
    EURO 4.118
  • BIST 109153.91
    ALTIN 144.224
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

Büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

Siirt'te büyük şehirlerde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

Siirt'te büyük şehirlerde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalarda, 13 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Lice-Kulp yolu üzerinde meydana gelen el yapımı patlayıcıyı tuzaklama olayı ile Batman'ın Sason ilçesinde ele geçirilen mühimmatların faillerinden olan, büyük şehirlerde sansasyonel eylem hazırlığı yapan, ayrıca çeşitli suçlardan 4 ayrı arama kaydı bulunan bölücü terör örgütü mensubu şahsın yapılan çalışmalarda Siirt ilinde bulunduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." 

Etiketler: Siirt, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER