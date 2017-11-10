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Büyük önder Atatürk'ü anıyoruz

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'uncu yıl dönümünde vatandaşlar saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

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Büyük önder Atatürkü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 79. yılında tüm yurtta törenlerle anılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılında Taksim'de tören gerçekleştirildi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki anma töreni, sırasıyla İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Barosu, siyasi parti il başkanlıkları, sivil toplum kuruluşları ve gazi derneklerinin çelenklerinin sunumuyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Taksim Meydanı'nda adeta hayat durdu. Törene katılanlarla birlikte çevrede toplanan kalabalık saygı duruşunda bulundu.

Taksim Meydanı'na bakan dükkanların çalışanları, mekanlarının çatılarına çıkıp saygı gösterirken, bazı otellerin balkonlarındaki turistler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk için "hazır ol" durumuna geçti.

Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Atatürk Havalimanında da vatandaşlar ve çalışanları terminalde toplanarak saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu öncesinde havalimanında İngilizce ve Türkçe anonslar yapıldı.

Pasaport, gümrük ve güvenlik kontrollerinden geçen yabancı yolcular da saygı duruşuna katıldı.

İzmir'deki törene Vali Ayyıldız, Başkan Kocaoğlu ve vatandaşlar katıldı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. 

Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını, kıyıya yakın gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Tören alanında bulunan bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. 

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, 10 kasım
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