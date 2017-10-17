Büyük İskender dönemine ait yüzlerce sikke bulundu

Balıkesir'de, "Büyük İskender" dönemine ait olduğu belirlenen 256 sikke ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri, yaptığı istihbari çalışmaların ardından büyük çaplı bir tarihi eser operasyonu düzenledi.

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda, "Büyük İskender" dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin 300 yıllık 256 sikke ele geçirildi.

Operasyonda, 2 kişi yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından "Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.