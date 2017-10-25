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Buradasınız : » » Büyük halk ozanı Aşık Veysel'i anıyoruz

Büyük halk ozanı Aşık Veysel'i anıyoruz

Aşık Veysel'in bugün 123. doğum günü. Halk ozanımız, dostları, ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor.

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Büyük halk ozanı Aşık Veyseli anıyoruz

Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde 1894 yılında dünyaya gelen Aşık Veysel, 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle iki gözünü kaybetti. Babasının oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini seslendiren Aşık Veysel, daha sonra kendi sözlerini yazıp seslendirmeye başladı.

Aşık geleneğinin son büyük tanınmış sanatçılarından olan Aşık Veysel, 1973 yılında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin adlı saz ustalarından ders alan Veysel şiirlerinde, yurt sevgisi, kardeşlik, birlik, dünyanın geçiciliği, ölüm ve sevgi temalarını işledi. Veysel, bir dönem Türkiye'yi dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı.

Veysel'in şiirleri, "Deyişler", "Sazımdan Sesler", "Dostlar Beni Hatırlasın" isimli kitaplarında toplandı.

Etiketler: Ozan, Aşık Veysel
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