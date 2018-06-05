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Bursa'nın sokakları 'Gece Kartalları'na emanet

Bursa'da eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan 250 bekçi görevlerine başladı.

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Bursanın sokakları Gece Kartallarına emanet

"Gece Kartalları" ismi verilen bekçiler, geceleri Bursa'nın sokaklarında nöbet tutacaklar.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde güvenliğin sağlanması için 8 Şubat'tan itibaren bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700'ünü seçti. Teorik ve uygulamalı eğitimden geçen bekçilere, Özel Hareket polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretildi. Mahallelerde görev yapacak bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar devriye görevini yerine getirecek.

8 saat çalışma ve haftada bir gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk etapta polis eşliğinde göreve çıkacak. 

Çarşı ve mahalle bekçileri, daha sonra da her mahallede iki kişi olacak şekilde nöbet tutacak.

Kaynak: İHA 

Etiketler: bursa, bekçi
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