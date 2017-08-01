Bursa'dan Suriye'ye gıda yardımı

Osmangazi Belediyesi ve Bursa İHH İnsani Yardım Derneğinin işbirliğiyle toplanan 9 tır dolusu yardım malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yardım tırlarının uğurlandığı Burbak Doğanbey Katlı Otoparkı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'deki yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını gidermek için destek verdiklerini söyledi.

Dış ülkelerin Suriye'deki iç savaşı görmezden geldiklerine işaret eden Dündar, şöyle konuştu:

''Türkiye olarak bizler görüyoruz ve yardımlarımızı esirgemiyoruz. Bugüne kadar bölgeye 62 yardım tırı gönderdik. Bizler birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz sürece kimse vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza göz dikemez. Tüm Müslümanların birlik içerisinde olması içerisine fitne, fesadı sokmaması lazım. Müslüman Müslüman ile savaşmaz ve Müslüman Müslümanı vurmaz. Türkiye olarak bizler Müslümanlar arasında birlikteliğin sağlanması adına mücadele veriyoruz. İnşallah oradaki kan ve gözyaşı en kısa sürede durur. Bu yardımlarımızın bölge insanları için hayırlı olmasını diliyorum.''

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Kaptan da Suriye'de 5 yıldır yaşanan zulmün son bulması adına dua ettiklerini söyledi.

Kaptan, bölgedeki kan ve gözyaşının en kısa sürede son bulması temennisini dile getirerek, ''Bizler elimizden geldiğince bölge halkı için yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bugün de 5 tanesi Osmangazi Belediyesi, 4 tanesi de İHH tarafından hazırlanan toplam 9 yardım tırını bölgeye gönderiyoruz. Ümmet yardım ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ da hem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a hem de Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Kaptan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yardım tırları okunan dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.