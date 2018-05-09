Bursa'daki trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı

Bursa Mudanya'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Demirhane mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil aniden alev aldı. Sürücüsünün son anda dışarıya çıktığı araç, kullanılamaz hale geldi.

Bir başka kazada, ters yöne giren araç ile normal yönde ilerleyen araç kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil takla attı

Başka bir kazada ise, Bursa yönüne seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla orta refüjdeki beton duvara çarptı ve takla attı. Çevredekiler tarafından yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Diğer kazalarda ise, bir sürücü araçlara çarpa çarpa ilerlerdi. Mudanya İskelesi'ne gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın da otomobilin çarpması sonucu savruldu. Kadın, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kazalarda can kaybı olmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA