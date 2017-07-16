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Bursa'daki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

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Bursadaki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir bölgeyi kapladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 helikopter, 4 arazöz, 10 itfaiye aracı ve 3 kepçe sevk edildi.

Yaklaşık 80 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü yangında 5 hektara yakın ormanlık alan zarar gördü.

Etiketler: bursa, orman yangını, yangın
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