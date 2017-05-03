Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, bir kitabevinde gizli toplantı yaparken suçüstü yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, soruşturma çerçevesinde örgüt üyesi bazı kişilerin kent merkezinde bir kitabevinde toplantı yapacağı ihbarını almış, söz konusu adrese düzenledikleri baskında, "ByLock" kullandıkları tespit edilen 7 öğretmen, bir muhasebeci ile 2 kitabevi çalışanını suçüstü yakalamıştı.