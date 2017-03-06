Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 3 eski müftülük personeli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bursa'da 3 Mart'ta adliyeye sevk edilen 11 eski müftülük çalışanından 5'i tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.