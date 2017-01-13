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Bursa'daki FETÖ soruşturması: 7 tutuklama

Terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Bursadaki FETÖ soruşturması: 7 tutuklama

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheli, "terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte finans sağlamak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 kişi adli kontrolle, 1 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Ocak'ta örgütün Bursa yapılanmasında görev alan ve örgüte finans sağlayanların yakalanmasına yönelik bazı adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, örgüt yapılanmasında "imam" olarak nitelendirilen alt kademe yöneticileriyle, örgüte ait kuruluşların mütevelli heyeti üyesi 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 AA

Etiketler: bursa fetö, PDY, terör örgütü
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