  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Bursa'da yüzlerce balık kıyıya vurdu

Bursa'nın Karacabey ilçesinden geçen Canbalı Deresi'nde yüzlerce balık kıyıya vurdu.

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Bursada yüzlerce balık kıyıya vurdu

Bursa'nın Karacabey ilçesinden geçen Canbalı Deresi'nde yüzlerce balık kıyıya vurdu.

Bölgede bir ay önce de yaşanan balık ölümlerinin yeniden başladığını gören vatandaşlar, bu durumun sebebinin araştırılmasını istiyor.

Balıkçı Yusuf Kenar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçimini denizden sağladığını belirterek, balık ölümlerinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Yetkililerden balık ölümlerine ilişkin araştırma yapmalarını isteyen Kenar, "Birkaç gün içinde dereden 1 tonu aşkın balık ölüsü çıkardık. Geleceğimiz için bu duruma çözüm bulunması gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz." dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemer Erken dereden numune alındığını belirterek, "Araştırmalarımız sürüyor. Alınan numunelerden çıkan sonuçlara göre gerekli çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Etiketler: bursa, balık ölümleri, Canbalı Deresi, deniz
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