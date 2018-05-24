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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 22 gözaltı

Bursa'da Özel Harekât polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

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Bursada uyuşturucu tacirlerine operasyon: 22 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa Mustafakemalpaşa'da 11 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Şafak vakti tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen evlerin kapıları koç başlarıyla kırıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulundu.

Tekerlekli sandalyeyle zehir taciri

Operasyonda uzun zamandır aranan ve doğuştan yürüme engelli olan, tekerlekli sandalyeyle uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 35 yaşındaki A.D. yakalandı. Evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: uyuşturucu operasyon, engelli, bursa
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