  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Bursa'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı

Bursa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı.

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Bursada uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa otoyolu kuzey girişinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta 54 gram uyuşturucuda kullanılan sentetik madde, bir miktar kokain ve esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan T.Y, O.T. ve H.K, gözaltına alındı.

Anadolu Mahallesi'ndeki operasyonda ise "Uyuşturucu madde satın almak" suçundan aranan A.K, üzerindeki bir miktar uyuşturucuda kullanılan sentetik maddesiyle yakalandı.

Ekiplerin takibi sonucu E.S.B., S.A. ve S.D. de uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle yakalandı. Bu kişilerle aynı evde bulunan R.K. ve K.Ö. de gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.K, R.K ve K.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Etiketler: bursa, uyuşturucuyla mücadele
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