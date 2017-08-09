Bursa'da uyuşturucu operasyonu

İlçedeki Güneykestane Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığı ihbarı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu bölgede inceleme başlattı.

Ormanlık alanda drone ile tarama yapan ekipler, mahalle sınırı içerisindeki ormanlık alanda 482 kök Hint keneviri ile aynı alanda kurumaya bırakılmış 23 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Ekipler, yapılan çalışmaların ardından Hint kenevirini yetiştiren kişinin B.E. (32) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan B.E'nin jandarmadaki ifadesinde, kenevirleri kendisinin ektiğini, iki ayda bir komşusunun tarlasından izinsiz çektiği sulama hattıyla suladığını itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.