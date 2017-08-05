Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda mısır tarlası içine ekilmiş 270 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Fevziye Mahallesi Karagöl mevkisinde C.G'ye ait çiftlikte kenevir bitkisi ekimi yapıldığı ihbarını alan güvenlik güçleri, operasyon düzenlendi.
Söz konusu kişiye ait çiftlikte yapılan aramada, mısır tarlası içine ekilmiş 270 kök kenevir bitkisi ile 2 ruhsatsız tüfek bulundu.
Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen C.G çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.