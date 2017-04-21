Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı belirlenen C.D. ile uyuşturucuyu satın aldıkları tespit edilen Ç.Y. ve H.K. yakalandı.

C.D'nin adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Diğer operasyonda da O.D. ve E.B'nin, İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu kentte satacağı istihbaratına ulaşan polis ekipleri, şüpheli aracı Beşyol kavşağında durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan C.D, O.D. ve E.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.